Samanyolu Haber /Gündem / 'Hatay'da el yapımı patlayıcı kullanıldığını düşünüyoruz' /05 Temmuz 2019 21:08

'Hatay'da el yapımı patlayıcı kullanıldığını düşünüyoruz'

İçişleri Bakanı Soylu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğunu açıkladı. Patlamada 3 Suriyeli hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunun için laboratuvar çıktılarına ihtiyacımız var. Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. 3'ünün de kimliği belli. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. 2'si hayatını kaybetti, 1'i şu anda ağır yaralı" diye konuştu. Ancak daha sonra üçüncü Suriyeli'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler derlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Soylu, "Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. İlgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bomba yüklü olabileceği ifade edilen Suriye plakalı ikinci bir otomobilin de bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

"Terörle bağlantısı olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, araçta ölenlerin Suriyeli olduğunu söylemişti. İstanbul'daki bir camide kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" demişti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te araçlara yerleştirilen bombalarla düzenlenen iki ayrı saldırıda toplam 52 kişi yaşamını yitirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:03:59