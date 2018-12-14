Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'a askeri sevkiyatı /14 Aralık 2018 15:22

Hatay'a askeri sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı

SHABER3.COM

Hatay'a gönderilen 5 zırhlı araç, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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