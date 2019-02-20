Samanyolu Haber /Gündem / Hatay Samandağ'da 4.1'lik deprem /20 Şubat 2019 11:03

Hatay Samandağ'da 4.1'lik deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. Kandilli önce 4.7 olarak açıkladığı deprem büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hatay'ın Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te meydana geldi. Yerin 25.95 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Yayladağı, Antakya ve Defne ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
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