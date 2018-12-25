Samanyolu Haber /Dünya / Hatalı yüklenen kamyonet devrildi /25 Aralık 2018 18:39

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

Halalı yüklenen araç caddenin ortasında yıkıldı

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

Görüntüler Çin'den ... Bir arabanın güvenlik kamerasına takılan bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fazla ve hatalı yüklenmiş kamyonet trafikte bir anda devrildi .
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