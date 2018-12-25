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Hatalı yüklenen kamyonet devrildi
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Hatalı yüklenen kamyonet devrildi
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25 Aralık 2018 18:39
Hatalı yüklenen kamyonet devrildi
Halalı yüklenen araç caddenin ortasında yıkıldı
Hatalı yüklenen kamyonet devrildi
Görüntüler Çin'den ... Bir arabanın güvenlik kamerasına takılan bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fazla ve hatalı yüklenmiş kamyonet trafikte bir anda devrildi .
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