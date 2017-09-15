Hastanelerin SMS sistemi çöktü...





Sağlık Bakanlığı’nca Ankara’da 14 Devlet Hastanesi’nde başlatılan “SMS” uygulamasıyla, hastaların muayene randevuları, tahlil sonuçları ve reçeteleri cep telefonlarına gönderileceği bildirildi.





Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Furkan Erol Karabekmez, hastanelerde dijital dönüşüm kapsamında kısa mesaj uygulamasının başladığını ve hastaların bu sistem üzerinden bilgilendirildiğini belirtti.





SMS uygulamasıyla hasta, personel ve hekimlerin işinin kolaylaştığını vurgulayan Karabekmez, “Merkezi Hekim Randevu (MHRS) sistemiyle, randevusu olan bir hastanın randevu tarihinden bir gün önce cep telefonuna hatırlatma mesajı gönderiliyor. Sistem sayesinde randevulara uyumlar da yüzde yüze çıktı. Böylece vakit, insan ve cihaz israfının da önüne geçildi. Muayenesi olan bir hastanın muayeneden çıktıktan sonra reçete numarası da cep telefonuna gönderiliyor. Gelen mesaj sayesinde hasta ilacını eczaneden alabiliyor.” diye konuştu. Evde sağlık hizmeti alan hastaların da SMS ile bilgilendirildiğini aktaran Karabekmez, hastaların randevuları saat ve tarihlerinin de cep telefonlarına gönderildiğini, hastaların muayene oldukları gün çıkmayan bazı tetkik ve tahlil sonuçlarının de cep telefonuna gönderildiğini kaydetti. Karabekmez, “Hastaların tekrar hastaneyi aramalarına ya da sonuç almak için gelmelerine gerek kalmıyor. Cep telefonlarına, “Sonucunuz çıkmıştır, kontrole gelebilirsiniz” mesajı gönderiliyor.” ifadesini kullandı.





HEKİMLER ÇARESİZ





Sağlıkta SMS uygulaması başlatıldığı ilan edilirken günde yüzlerce hasta bakarak ağır şartlarda çalışan hekimler de tetkik ve tahlillerin gecikmesinden şikayetçi. Bir hastanın görüntüleme istemiyle yönlendirildiğinde sıra alarak haftalarca beklediğini belirten hekimler, bu durumun hastalığın teşhis ve tedavisini güçleştirdiğine dikkat çekti. Yeni Asya’ya konuşan devlet hastanesinde görevli bir ortopedi uzmanı, görüntüleme ve radyoloji hizmetlerindeki aksaklığı anlatırken, “Bir diz MR’ı için gönderdiğim hastaya iki ay sonraya gün veriyorlar. Hasta ağrılarından şikayetçi fakat sıra verilmiyor. Öyle olunca biz de vatandaşımızla karşı karşıya geliyoruz.” diye konuştu.