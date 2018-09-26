Hastaneden doktorlara talimat: Dolar nedeniyle maliyet arttı, ameliyat yapmayın





Yaşanan ekonomik kriz sağlık sektörünü de etkiledi. Tıbbi malzemelerin fiyatlarında artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu birçok ilacı ödeme listesinden çıkardı, ilaç bulmak zorlaştı.





Ancak Ordu Devlet Hastanesi'nden gelen bir haber krizin hastaneleri ne denli etkilediğini gözler önüne seriyor. Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği, doktorlara gönderdiği yazıda dolardaki artış nedeniyle doktorlara pahalı malzeme gerektiren kalp damar cerrahi ameliyatlarında, acil durumlar dışında ameliyat yapmamalarını istedi.





Haberde talimat belgesine de yer veriliyor. “Dağıtım Yerlerine” başlıklı, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Tuğçe Mutlu imzalı talimatta şu ifadelere yer veriliyor:





“Hasta başı ameliyatlarından kullanılan malzemeler (Kalp Kapakları, Kalp Pilleri ve bu vakalarda kullanılan sarf malzemeler) için hastanemiz satın alma birimince yapılan piyasa fiyat araştırmaları neticesinde, tedarikçi firmalardan gelen fiyat teklifleri incelenmiş olup; firmalarca verilen fiyatların son dönemde piyasadaki döviz kurlarının artışı sebebiyle SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve MKYS (Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi)’de yer alan alım fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirlenmiştir.”





“Hasta Başı Yapılan Ameliyatlarda Kullanılan Malzemelerin Temin Edilmesi Hk.” konulu talimatın devam eden bölümün de ise, doktorlara acil vakalar dışında ameliyat yapmalarında kaçınılması gerektiği ifade ediliyor:





“Bu bağlamda mevcut fiyatlar üzerinden yapılacak olan alımların kurum zararına neden olacağı düşünüldüğünden bundan sonra yapılacak olan (aciliyet arz eden vakalar hariç) vakaların buna göre planlanması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”





Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin doktorlara gönderdiği yazı:







