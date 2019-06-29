Samanyolu Haber /Dünya / Hastane mescidine ırkçı saldırı /29 Haziran 2019 18:45

Hastane mescidine ırkçı saldırı

İsveç'in Göteborg şehrinde Mölndal Hastanesi'nin mescidinde Kur'an-ı Kerîm'in sayfaları yırtıldı. Polis saldırganları arıyor.

SHABER3.COM

İsveç'in Göteborg şehrinde Mölndal Hastanesi'ndeki mescide ırkçı saldırı yapıldı.

Saldırıya tepki gösteren Göteborg Camii Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklaması ile saldırıyı telin etti.

KUR'AN-I KERÎM SAYFALARINI YIRTTILAR

Saldırganların mescitte bulunan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döküldüğü de belirtildi.


MÜSLÜMANLAR KENDİLERİNİ KIRGIN VE İNCİNMİŞ HİSSETTİ

Saldırının Müslümanları incittiğini vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Polis ise saldırı hakkında soruşturma başlatırken, hastanede bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerin incelendiği belirtildi.
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