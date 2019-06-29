Hastane mescidine ırkçı saldırı

İsveç'in Göteborg şehrinde Mölndal Hastanesi'ndeki mescide ırkçı saldırı yapıldı.





Saldırıya tepki gösteren Göteborg Camii Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklaması ile saldırıyı telin etti.





KUR'AN-I KERÎM SAYFALARINI YIRTTILAR





Saldırganların mescitte bulunan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döküldüğü de belirtildi.









MÜSLÜMANLAR KENDİLERİNİ KIRGIN VE İNCİNMİŞ HİSSETTİ





Saldırının Müslümanları incittiğini vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.





Polis ise saldırı hakkında soruşturma başlatırken, hastanede bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerin incelendiği belirtildi.