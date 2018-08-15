Samanyolu Haber /Gündem / Hastane bahçesinde yaşayan kanser hastası vefat etti /15 Ağustos 2018 22:00

Hastane bahçesinde yaşayan kanser hastası vefat etti

Manisa’da cilt kanseri tedavisi gören Hüseyin Ayılmazer (35) hastane bahçesinde ölü bulundu.

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Bir yıl önce geldiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi sırasında kalacak yeri olmayan Ayılmazer, hastane bahçesinde bankın üzerinde yaşıyordu. Ayılmazer’in geçen yıl kasım ayında da valizinden kemoterapi ilaçları çalınmıştı.

Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde, dün saat 07.00 sıralarında, bankta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, banktaki kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Ölen kişinin, hastanede bir süredir cilt kanseri nedeniyle tedavi gören Hüseyin Ayılmazer olduğu belirlendi.

BAHÇESİNDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Hepatit B olması, verem ve enfeksiyon kapma gibi çeşitli sıkıntılar da yaşayan Hüseyin Ayılmazer, bir yıl önce geldiği Manisa’daki tedavisi sırasında kalacak yeri olmaması nedeniyle bugüne kadar hastane bahçesinde yaşadı.

Olay günü de Ayılmazer’in tedavisinin ardından taburcu edilmesinden sonra, yine yattığı hastane bahçesindeki bankta ölü bulunduğu öğrenildi. Hüseyin Ayılmazer’in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İLAÇLARI ÇALINMIŞTI

Yaşamını yitiren Hüseyin Ayılmazer’in geçen yıl kasım ayında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada, kalacak yeri olmadığı için yatıp kalktığı hastane bahçesinde, valizinden kemoterapi ilaçları çalınmıştı.
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