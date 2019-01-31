Hasta tutuklu ölümüyle bile Anayasa Mahkemesini ikna edemedi

Anayasa Mahkemesi (AYM),Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde 3 Şubat 2018’de yaşamını yitiren hasta tutuklu Celal Şeker’in tahliyesi için yapılan başvuruyu ölümünden 9 ay sonra karara bağladı.





AYM’nin kararına göre hasta tutuklu Celal Şeker’in hastalığı tahliye için “Açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul edilemez. Böylece tahliye talebini reddeden Anayasa Mahkemesi yargılama giderlerinin de merhum Celal Şeker’in üzerine bırakılmasına karar verdi.

















YÜZDE 96 ENGELLİ KALP YETMEZLİĞİ VAR DİYALİZE GİRİYOR





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Celal Şeker’in yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle avukatı Abdullah Zeytun, müvekkilinin cezasının süresiz olarak ertelenmesini ve tahliyesini talep etti. Muş Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunca 21 Ağustos 2014’te yapılan tetkiklerde Celal Şeker’in yüzde 96 engelli olduğu belirlendi. Raporda, Şeker’in kronik böbrek yetmezliği nedeniyle günde 5 defa diyalize girdiği, kalp yetmezliği bulunduğu ve bu iki hastalığın hayati risk oluşturduğu yönünde rapor verdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi de aynı yönde rapor verdi.





RAPORA KARŞI RAPOR





Ancak tahliye gerçekleşmedi ve ilk rapordan tam 3 yıl sonra yeni bir rapor düzenlendi. Adli Tıp Kurumu 14 Nisan 2017 tarihinde, Şeker’in hayatını tek başına idame ettirebileceği ve cezaevinde kalmasında hayati risk bulunmadığı yönünde rapor hazırladı.





Bu yeni rapor üzerine tahliye talebi 2017’de Diyarbakır İnfaz Hakimliği ve Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.













SON ÇARE ANAYASA MAHKEMESİYDİ





Adli yargının red kararları üzerine Şeker’in avukatı Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.





Raporunda “kalp yetmezliği” bulunduğu belirtilen Celal Şeker, 3 Şubat 2018’de cezaevinde hayatını kaybetti.





Anayasa Mahkemesi ise ölümünden 9 ay sonra başvuruyu 24 Aralık 2018’de esastan karara bağladı ve devletin yükümlülükleri kapsamında bir ihlalin olmadığının açık olduğunu savundu. AYM, “başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez” bularak tahliye talebine ret kararı verdi.





Hasta tutuklunun ölümünün bile ikna edemediği Anayasa Mahkemesi, yargılama giderlerinin de yaşamını yitiren Celal Şeker’den tahsil edilmesini istedi.



