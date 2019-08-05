Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye edilmeyen hasta mahkûm hayatını kaybetti /05 Ağustos 2019 11:07

Tahliye edilmeyen hasta mahkûm hayatını kaybetti

Şeker ve kalp hastası mahkûm Aynur Uyar, avukatının tüm başvurularına karşın tahliye edilmedi. Avukat Uzan, "Tedavisi yapılmazsa öleceğini çıplak gözle dahi gözlemledim. Doktorlar aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

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Eskişehir’de bulunan Çifteler Kadın Açık Cezaevi’nde yatan ve şeker, kalp, tansiyon rahatsızlıkları bulunan Aynur Uyar adlı mahkumun “hayati tehlikesi” olduğuna dair uyarılara karşın tahliye edilmemesi hayatına mâl oldu. 

Çifteler Cezaevi’nin kapatılması üzerine Ayvalık Cezaevi’ne nakledilen Uyar’ın sağlık durumu nakil sonrasında daha da ağırlaştı. Cezaevi idaresi, infaz dosyasının gönderilmemesi gerekçe gösterip Uyar’ı bir türlü izne çıkarmadı. 

Daha da kötüleşen ve bir ayağı kangren olan Uyar, gece fenalaşınca, cezaevi tarafından yakınları aranarak “gelin, alın” denildi. Cezaevinden “izinli” olarak çıkarılan Aynur Uyar, yolda fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevinde “uyuşturucu” suçundan hükümlü bulunan 54 yaşındaki Uyar’ın avukatı Mehmet Gürol Uzan, 25 Haziran’da Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, müvekkilinin sağlık durumunun kötü olduğunu, hayati tehlikesini gerekçe gösterip infazının durdurulmasını talep etti. 

Uyar, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastanedeki doktorlar, Uyar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, infazın durdurulmasını gerektirir bir durum olmadığı yönünde bir rapor verdi. Başsavcılık, bunun üzerine infaz durdurma talebini reddetti.

NAKİL SONRASI DURUMU AĞIRLAŞTI

Sağlık durumu cezaevi nakli sonrası daha da kötüleşen, bir ayağı kangren olma aşamasına gelen Uyar, izne çıkmak istedi. Ancak nakil sırasında Uyar’ın infaz dosyası gönderilmeyince, izin işlemleri uzadı. 

Uyar, gece fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında Uyar, sabah tekrar cezaevine getirildi. Cezaevi idaresi, izin kararı alarak Uyar’ın yakınlarını aradı ve “gelin, alın” dedi. Cezaevine giderek alınan Aynur Uyar, bindiği takside rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede aynı gün, 19 Temmuz’da hayatını kaybetti. 

Avukat Mehmet Gürol Uzan, “Uyar’ı ziyaret ettiğimde açıkçası tedavisi yapılmazsa öleceğini çıplak gözle dahi gözlemledim. Nedense hekimler bunu görmek istemedi. Ayvalık’ta da hastaneye götürülme talepleri geç karşılanmış ancak tedavi uygulanmamış. İzne çıkacağı gün de ölmüş. Cezaevinde kalabilir raporu veren doktorlar aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Aynur Uyar’ın bir yakını ise “Cezaevi kapısından dört-beş kişi zor çıkarmış.” dedi.

ÇAKIRÖZER: UYARMIŞTIM, DİKKATE ALMADILAR

Konuyu başından beri yakından takip ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Çifteler Cezaevi'nin kapanmaması için çok uğraştım, bakanlık yetkilileri ile konuştum. Ancak dinlemediler. Aynur Uyar'ın durumundan da haberdardır. Sağlıksız koşullarda yapılan nakilden sonra durumu ağırlaştı. Ayvalık'ta da yeterli tedavi alamadı. Giriş katında kalması gerekirken, ikinci kata vermişler. Göz göre göre öldü" dedi.
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