Haşim Kılıç'ın oğlu 1 milyon kişilik şantaj listesinin kurbanı

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’ın oğluna ByLock üzerinden tutuklama kararı alınmasıyla birlikte konunun tekrar alevlendiğini hatırlatan Avukat Murat Akkoç, “2 yıl sonra yakalama kararı ve ByLock listesi çıkardılar, Bylock torbasına attılar, eklediler. Yarın bir gün siyasi iktidar kimi istiyorsa onları bu listeye alınabilir.” dedi.





Akkoç, delil denen liste ve ilgili dijital delillerin savunma avukatları ve hatta yargılama yapan mahkemelerle bile paylaşılmadığını aktardı. IP’ler üzerinden ve fişlemeler üzerinden kumpas listeleri oluşturulduğunu dile getiren Akkoç, “MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18 ayda 124 bin hata veren listelerinin hiçbir hukuki, bilimsel temeli yok, ellerindeki server ve bilgilerini 200 ağır ceza mahkemelerine bile göndermiyorlar.” dedi. Akkoç, MİT ve Başsavcılık elinde 1 milyon kişilik bir şantaj listesi üzerinden iş yaptığını kaydetti.





15 TEMMUZ SONRASINDA HUKUKUN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI KALMADI







15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargının iyi sınav veremediğini, siyasi kararlarıyla hem hukuku, hem de tarafsızlık ve bağımsızlığını ortadan kaldırdığını söyledi. Hukuk devleti ilkesine göre kararlar alınmadığını kaydeden Akkoç, “Yargıtay, ByLock yargılamaları konusunda (dijital konusunda) 30 yıllık içtihatlarını 15 Temmuz sonrasında bir gecede değiştirdi. Kişilere göre karar almaya başladı. MİT’in elindeki cemaat fişlemeleri maalesef esas alınıyor. ByLock listelerinde de yapılan budur, hukuku, bilimsel kriterler değildir.” dedi.





18 AYDA BİR LİSTE NASIL 124 BİN HATA VERİR?





Bir yılı aşmasına rağmen ByLock listeleri neden oluşturulamıyor sorusuna kapsamlı cevaplar veren Akkoç şunları söyledi:





“ByLock yargılamalarının amacı suçu ve suçluyu bulmak değil, siyasi iktidarı tatmin etmek için oluşturulmuş fişleme listeleri oluşturulmuştur. Eylül 2016’da Ankara Başsavcılığı 216 bin olarak açıkladı, sonra 112 bin kişiye düşürüldü. Mor Beyin vb. uygulamalar gerekçesiyle 11 bin kişi daha düştü. Rakamı 91 bine indirdiler. Çünkü listeler siyasi saiklerle hazırlanmış fişlemeler esas alınarak hazırlanıyor. Siyasi iktidar kendisinin istemediklerini, muhaliflerini ‘medeni ölü’ haline getirmeye çalışıyor. 18 ayda bir liste 124 bin hata verdi. Bunları gözaltına aldınız, malına el koydunuz, hapse attınız, çoluğundan çocuğundan ayırdınız. Ve bu insanlara terörist yaftası vurdunuz.Hukuk bunun hesabını birgün sorar. Son çıkan listelere ve hatalara bakarak bile, 124 bin kişinin hayatını karartınız.





HATANIN ADRESİ MİT VE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI





Bu hatalarını da maalesef MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıılığı ya GSM şirketlerine, ya da Cemaate atıyor. Bu hatanın tek bir adres vardır. Bu adres Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu soruşturmanın kolluk görevini yapan MİT’tir. Neden bu listelerde sürekli hata çıkıyor? Çünkü liste oluşturma yöntemi hatalı. Bu listeler, normalde ByLock soruşturmalarının tek ve en önemli delili olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli emanetinde saklı olan ByLock serveri bilgilerinin olduğu harddisktir. Şimdi Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve MİT diyor ki, ben ByLock server’ini ele geçirdim. Ve bu server’den bu bilgileri elde ettim. Madem serveri ele geçirdin ve listeleri bundan oluşturduğunu söylüyorsun, pekala bu liste 18 ayda 124 bin hata veriyor. Bu kişiler 124 bin hiç olmaması gerekiyordu.”





Erkam Tufan Aytav ve Avukat Murat Akkoç’un ByLock özel yayınının tamamı şöyle:









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