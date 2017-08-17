?Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı?





Haşim Kılıç, Hürriyet.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı:





“Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır.”