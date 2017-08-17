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Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı?
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Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı?
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17 Ağustos 2017 16:27
Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı?
Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanı Haşim Kılıç, Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti ile görüşme halinde olduğu iddiasını yalanladı.
SHABER3.COM
?Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı?
Haşim Kılıç, Hürriyet.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı:
“Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır.”
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