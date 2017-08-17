Samanyolu Haber /Gündem / Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı? /17 Ağustos 2017 16:27

Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı?

Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanı Haşim Kılıç, Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti ile görüşme halinde olduğu iddiasını yalanladı.

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?Haşim Kılıç Meral Akşener'in partisine katılacak mı? 

Haşim Kılıç, Hürriyet.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı:

“Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır.”
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