Samanyolu Haber /Spor / Hasan Şaş'a kötü haber... /27 Mayıs 2019 21:50

Hasan Şaş'a kötü haber...

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki "hakareti ve saldırısı" nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

SHABER3.COM

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki "hakareti ve saldırısı" nedeniyle, Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar ise "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü'nün 23.05.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 23.05.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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