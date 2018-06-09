Hasan Cemal o duruşmayı yazdı

Bu iddianame 17-25 Aralık iddianamesi...

Rüşvetçileri himaye edenler serbest, sorgulayanlar benim gibi hapiste...

Susan, seyreden takımından olsaydım bugün serbesttim, birçokları gibi muteber insandım.

Öyle bir iddianame ki...

Şaşıya şaşı, engelliye engelli demeyecektin, diyor.

Susacaktın diyor.

Başını kuma gömecektin, diyor.

Yoksa...

Adamı beyaz sakalından tutar, zindanlarda süründürürüz, diyor, beni 23 aydır demir parmaklık arkasında tutan bu iddianame...

Ömrümün iki yılına el koydunuz.

Halk diliyle söylüyorum:

Vebali boynunuza!

Hapishanede çektikleri yalnızlığı anlatıyor.

Karıncalara, böceklere, hatta kara sineklerle sivri sineklere, betonların arasında fışkıran vahşi otlara gösterdikleri itinadan söz ediyor.

Avluya düşen bir serçe yavrusunu iyileştirip uçurdukları vakit hissettikleri mutluluğu dile getiriyor.

Sonra da ekliyor:

"Devlet bize kanlı katil muamelesi yapıyor, sosyal düşman muamelesi yapıyor. Vebali boynunuza..."

Ahmet Turan Alkan'ın şu sözlerinin altını çiziyorum:





*Zindanda bize acı çektirmekten keyif alıyor.

*Türkiye bugün çok büyük bir yargı terörü yaşıyor.

*Hukukun siyasileştirilmesi büyük bir cinayettir.

*Hukukun derhal normalleştirilmesi lazım.

*Hukuku tutamazsak, doları hiç tutamayız.

Şöyle devam ediyor:





*Kasabın bıçağını yalayacak değilim.

*Beni hukuka göre mahkûm edemezsiniz.

*Af dilemem, sizlerden özür dilemem, ne olur beni tahliye edin demem.

*Hapis yatıyor olabilirim ama boynum bükük değildir.

*Yoksa söz konusu vatansa, hukuk teferruat mı bu ülkede?..

*Uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi neredeyse haydut devlet yaptınız, muz cumhuriyeti yaptınız, yazık değil mi?

Ahmet Turan Alkan savunmasını şöyle noktalıyor:





Evet ben Ahmet Turan Alkan. Gazeteci ve yazarım. Zaman gazetesinde yazardım vaktiyle. Bu gazetede yolsuzlugˆu eles¸tiren, iktidarın canını sıkın öfkelendiren yazılar yazdım. Fikrimi belirttim. Hiçbir örgütün, cemaatin, siyasi partinin veya iktidarın üyesi, mensubu, mas¸ası, militanı degˆilim; olmadım. Ben tek kis¸ilik bir dünyayım kendimce.

Anayasayı ihlal etmedim, anayasayı savundum. Gazetecilik, yazarlık yaptım.

Ve gazetecilik suç degˆildir, ve gazetecilik suç degˆildir, ve gazetecilik suç degˆildir!

Ben benden ibaretim.

Adım Ahmet Turan Alkan. Gazeteci-yazar. Muktedirlerin, zalimlerin canını sıktım, yazı yazdım. Pis¸man degˆilim. Allah’dan gayrı kimseye eyvallah etmiyorum.

Allah beni utandırmasın.

Ben Allah’a tevekkül ettim, ona sıgˆındım. Allah aziz’ül intikamdır.

Mazlumların ahını zalimlerde bırakmaz. Allah imhal eder fakat ihmal etmez.



