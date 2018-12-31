Samanyolu Haber /Gündem / Hasan Akar’a Atatürk’e hakaretten 2 yıl 6 ay hapis /31 Aralık 2018 15:57

Hasan Akar’a Atatürk’e hakaretten 2 yıl 6 ay hapis

Atatürk'e hakaret davasında mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Atatürk'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı
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