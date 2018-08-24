Harvard: Hindistan cevizi yağı saf zehirdir

Ünlü doktor Karin Michels, hindistan cevizi yağını 'saf zehir' diye niteledi.





Son yıllarda bir ‘süper besin' olarak sunulan ve sindirim sorunlarından saç sağlığına, obeziteden güneş yanığına, her şeye iyi geldiği belirtilen hindistan cevizi yağına Harvard Üniversitesi'nden bir itiraz geldi. Harvard Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi, hindistan cevizi yağı için ‘saf zehir' ve ‘yiyebileceğiniz en kötü şeylerden biri' ifadelerini kullandı.







Gazete Duvar'ın haberine göre, İddianın sahibi, Harvard'da salgın hastalıkların yayılması üzerine uzman olarak çalışan, aynı zamanda Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'nin tümörlerin yayılmasının engellenmesi üzerine çalışan enstitüsünün de başkanı olan Karin Michels, Freiburg Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada hindistan cevizi yağına savaş açtı.





‘DOMUZ YAĞINDAN İKİ KAT FAZLA DOYMUŞ YAĞ İÇERİYOR'





Michels konuşmasında, hindistan cevizi yağının içinde yüksek oranda doymuş yağ bulunduğunu, bu durumun LDL adıyla bilinen kolesterolü artırdığını ve kardiyovasküler hastalık riskini yükselttiğini söyledi. Michels, "Hindistan cevizi yağı ve diğer beslenme hataları" başlıklı konuşmasında, hindistan cevizi yağının domuz yağından iki kat daha fazla doymuş yağı içerdiğini belirtti; doymuş yağların bedenimizde hasara yol açtığına dikkat çekerek, hindistan cevizi yağı için "Yiyebileceğiniz en kötü besinlerden biri" dedi.





1 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ





Ünlü doktorun Almanca yaptığı konuşma YouTube'da 1 milyondan fazla defa izlenirken, Batı basını da hindistan cevizi yağının internetteki ‘başarılı' imajının beslenme uzmanları nezdinde uzun zamandır karşılık bulmadığına dikkat çekti.