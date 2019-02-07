'Harun olacaktı. Yine kalem oynadı. Karun oldu'













Bu durumu eleştiren, "Harun olacaktı, Karun oldu" başlıklı bir yazı kaleme alan Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, kimi AKP'lilerin de 'bir gecede zengin eden kalem oynatmalar'dan duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti.





AKP'nin kurucularından Ali Babacan'ın, “Bundan böyle bizim için imalat sanayinde daha çok yatırım önemli olacak. İnşaat sektörünü de teşvik ediyoruz. Ama bu sektörde ‘küçük kalem oynatmaları' ile bir gecede mevzuat değişimiyle oluşan bir rant var…” sözlerine atıfta, bir kalem oynatma ile büyük rantlar doğduğuna dikkat çektiğini hatırlattı.





Benzer şikayetin Nihat Ergün'den de geldiğine işaret eden Doğru, Ergün'ün, "Siz 0.25 emsal olan bir şehir arsasını Belediye Meclisi'nin, TOKİ'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın veya başka bir mekanizmanın kararıyla 2.5 emsale4 emsale çıkarıyorsanız bir çok insan bunun peşinden koşar. Hele bu artışlar parsel bazında, ada bazında yapılıyorsa o zaman bu işlerin içine rüşvetin, irtikabın, iltimasın girmemesi mümkün değil…” satırlarını hatırlattı.





2004-2015 yılları arasında sadece İstanbul'da “ana plana aykırı-imar kanuna aykırı- plan yapım ilkelerine aykırı-kıyı kanununa aykırı-emsal teşkil edici- trafik yoğunluğunu artırıcı” 17 bin 300 dosyada “kalem oynatılarak kişiye, şirkete, holdinge özel imar planı değişikliği” yapıldığına değinen Doğru, "İnşaattan, ranttan, emsalden ve parselden bir gecede kazanılan büyük zenginliklerin gerisinde çökmüş şehircilik, batmış belediyecilik kaldı" eleştirisini getirdi.





Konuyu Numan Kurtulmuş'a getiren Doğru, yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"...o yıllarda AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı “Harun olmaya geldiniz. Karun oldunuz” diye eleştirmişti. Sonra AKP'ye geçti, üst görevlere yükseldi, Başbakan Yardımcılığı, Bakanlık yaptı, şimdi AKP sözcüsü. Ankara'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'da Yeni Havalimanı ile Kanal İstanbul projesi arasında kalan tarım arazisi niteliğindeki 2.7 milyon metrekarelik arazi üzerinde plan değişikliği yaptı, araziyi imara açtı. Bu arazi içinde Numan Kurtulmuş'un babadan kalma ve kendisinin unuttuğu hissesi olduğu ortaya çıktı. Harun olacaktı. Yine kalem oynadı. Karun oldu."