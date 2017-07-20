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Harun Kolçak vefat etti
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Harun Kolçak vefat etti
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20 Temmuz 2017 01:36
Harun Kolçak vefat etti
Sanatçı Harun Kolçak yaşamını yitirdi.
SHABER3.COM
Yakalandığı prostat kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardından yenen Harun Kolçak hastalığı nedeniyle 3 ayda 13 ameliyat geçirmişti.
Kolçak'ın ölümü Yonca Evcimik tarafından duyuruldu.
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