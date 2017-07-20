Samanyolu Haber /Medya / Harun Kolçak vefat etti /20 Temmuz 2017 01:36

Harun Kolçak vefat etti

Sanatçı Harun Kolçak yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Yakalandığı prostat kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardından yenen Harun Kolçak hastalığı nedeniyle 3 ayda 13 ameliyat geçirmişti.

Kolçak'ın ölümü Yonca Evcimik tarafından duyuruldu.


<< Önceki Haber Harun Kolçak vefat etti Sonraki Haber >>

Dumanlı'dan AKP'yi karıştıracak Pensilvanya hatıraları

Dumanlı'dan AKP'yi karıştıracak Pensilvanya hatıraları

Hocaefendi'den Adil Öksüz'le ilgili ilk açıklama

Hocaefendi'den Adil Öksüz'le ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Meteoroloji uzmanı: Boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın

Meteoroloji uzmanı: Boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

Koskoca İstanbul yağmura teslim

Koskoca İstanbul yağmura teslim

Dünya şefkata muhtaç!

Dünya şefkata muhtaç!

Şefkat bütün bütün unutulmuş olsa da..

Şefkat bütün bütün unutulmuş olsa da..

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:55:39