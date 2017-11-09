Samanyolu Haber /Gündem / Hapisteki kadın sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye /09 Kasım 2017 14:20

Hapisteki kadın sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

Dünya genelinde kaç kadının hapiste olduğunu belirlemek için yapılan bir araştırmada, 2000 yılından bu yana kadın mahkum sayısının yarıdan fazla arttığı sonucuna varıldı.

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Londra'daki Kriminal Politika Araştırma Enstitüsü'nün çalışmasına göre, dünya genelindeki ceza kurumlarında yatan kadın sayısı 714.000'in üzerinde.
Son 17 yılda kadın mahkum sayısındaki artış her kıtada görülüyor ve artış hızı erkek mahkumların iki katı. En büyük artışların olduğu ülkelerse Brezilya, Endonezya, Filipinler ve Türkiye.

Enstitü Amerika, Asya ve Okyanusya'daki kadın mahkum sayısındaki artışın bu kıtalardaki nüfus artışının üç ila beş katı olduğunu söylüyor. En çok kadın mahkumun bulunduğu ülkeler ise açık arayla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin.

ABD BİRİNCİ

Artışın kısmen ekonomik geçiş dönemiyle açıklanabileceği belirtiliyor. Örneğin Çin'de 2015'te, uyuşturucu kaçakçılığı ve telekomünikasyon sahtekarlığı da dahil, şiddet içermeyen suçlarda kadınların oranında artış oldu.
Kamu kuruluşlarında çalışan kadınların artmasıyla da, daha çok sayıda kadın yolsuzlukla suçlandı.

100.000'den fazla kadın mahkumla Çin, bu alanda dünya ikincisi. Ancak bu sayı bile ABD'deki kadım mahkum sayısının sadece yarısı.

Dünya genelinde, henüz hüküm giymemiş olanlar da dahil kadın mahkumların oranı ise yüzde 6.9. Araştırmacılar, kadınları mahkum etmenin büyük bir finansal ve sosyal maliyet ortaya çıkarttığını ve aşırı kullanımının kamu güvenliğine katkıda bulunmadığını savunuyor.
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