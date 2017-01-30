Samanyolu Haber /Gündem / Hapisteki Ilıcak'ın Twitter'dan hesabını hackleyip 'evet' dedirttiler /30 Ocak 2017 15:08

Hapisteki Ilıcak'ın Twitter'dan hesabını hackleyip 'evet' dedirttiler

Ilıcak'ın Twitter hesabında "Güçlü bir Türkiye için ben de 'evet' diyorum" paylaşımı yapılmıştı. Kızı Aslı Ilıcak, hesabın hacklendiğini ifade etti

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Gülen cemaatine yönelik başlatılan cadı avı kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, annesinin Twitter hesabında yapılan "Bu millet varsa, ben de varım. Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum" paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Annesinin 29 Temmuz 2016'dan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan Ilıcak, "Kendisinin sosyal medya hesaplarının şifresi kimsede yok. Avukatlarımız çalışmaya başladı. Twitter hesabını kapattıracağız" dedi. 

T24'e konuşan Aslı Ilıcak, Nazlı Ilıcak'ın sosyal medya hesabının daha önce de hack'lendiğini belirterek "Kadın hapiste. Böyle bir şey mümkün mü? Telefonu yok bir şeyi yok. Sürekli hesabı hack'leyip, böyle paylaşımlar yapıp siliyorlar " diye konuştu. 
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