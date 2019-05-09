Albayrak, Hazine'yi de sıfırlamak üzere

Hazine'nin nakit gelirleri nisan ayında 61 milyar 750 milyon, nakit giderleri 76 milyar 729 milyon lira oldu. Nisan ayında nakit dengesinde 14 milyar 254 milyon lira açık verdi.





Aynı kalemde şubatta 25,9 milyar TL, martta 6,6 milyar TL açık verilmişti. Ocak-nisan 2019’da nakit açık geçen seneye kıyasla yüzde 59 arttı ve 52 milyar TL'yi buldu.





Merkez Bankası tarafından ocak ayında aktarılan 38 milyar TL temettü (kâr payı) bile bütçedeki kara deliği kapayamadı ve açık rekoru kırıldı.





FAİZ ÖDEMELERİ NİSANDA YÜZDE 42 ARTTI





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda göre faiz dışıı giderler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 72 milyar 209 milyon liraya ulaştı.





Faiz ödemeleri ise yüzde 42 artarak 4 milyar 519 milyon lira olarak tahakkuk etti. Faiz dışı denge ise 10 milyar 459 milyon lira açık verdi. Faiz dışı dengedeki açık senelik yüzde 10 oldu.





HAZİNE'NİN KASASINDAKİ PARA 9,5 MİLYAR TL

Hazine'nin banka hesaplarındaki nakit tutar ise nisanda 9,5 milyar TL'ye indi.





İlk dört aylık kümülatif verileri mukayesi edildiğinde gelirler yüzde 28 artarken giderler yüzde 31 arttı. Faiz dışı dengedeki açık yüzde 68 gibi afaki bir sıçramayla 16 milyar TL’ye ulaştı.





Hazine açığı kapatmak için 2019 başından bu yana dış borçlanmaya ağırlık verdi. Geçen senenin aynı dönemine göre dış borçlanma yüzde 130 arttı. İç borçlanmada yüzde 45 arttı.











