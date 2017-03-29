Samanyolu Haber /Gündem / 'Hani müttefiktik, hani dosttuk, tutuklamadan keşke haber verselerdi' /29 Mart 2017 20:00

'Hani müttefiktik, hani dosttuk, tutuklamadan keşke haber verselerdi'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasını ‘kaba’ buldu.

SHABER3.COM

Zeybekçi, “ABD’nin yaptığı kabalık ve saygısızlık. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı illegal bir örgütün temsilcisi değil, ABD’ye seyahat edebilen birisi. Bilgiye, onun ifadesine ihtiyacı varsa, hani müttefiktik, hani dosttuk.”

‘Bunun bir ülke meselesi olduğunu söylemek zor’

ABD’nin kasıtlı davrandığını savunan Zeybekçi, tutuklamadan önce haber verilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan şunları söyledi: “Böyle bir durum varsa, ihtiyacın varsa madem dostsak, müttefiksek bunu neden saklıyorsun, niye köşenin arkasında bekliyorsun, sütrede pusu kuruyorsun. Bu kabalık ve saygısızlık, başka hiçbir şey değil. Sonuçlarını görmeden, ne için böyle bir şey yapıldığını, ne soracaklarını bilmeden bunun bir ülke meselesi veya komplo olduğunu söylemek zor.”

Ne olmuştu?

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklanmış, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedilmişti.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tutuklamayı cemaatten olmakla suçladığı Bharara'ya bağlamıştı
<< Önceki Haber 'Hani müttefiktik, hani dosttuk, tutuklamadan keşke haber... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:30