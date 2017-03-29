'Hani müttefiktik, hani dosttuk, tutuklamadan keşke haber verselerdi'

Zeybekçi, “ABD’nin yaptığı kabalık ve saygısızlık. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı illegal bir örgütün temsilcisi değil, ABD’ye seyahat edebilen birisi. Bilgiye, onun ifadesine ihtiyacı varsa, hani müttefiktik, hani dosttuk.”

‘Bunun bir ülke meselesi olduğunu söylemek zor’

ABD’nin kasıtlı davrandığını savunan Zeybekçi, tutuklamadan önce haber verilmesi gerektiğini belirtti.





Bakan şunları söyledi: “Böyle bir durum varsa, ihtiyacın varsa madem dostsak, müttefiksek bunu neden saklıyorsun, niye köşenin arkasında bekliyorsun, sütrede pusu kuruyorsun. Bu kabalık ve saygısızlık, başka hiçbir şey değil. Sonuçlarını görmeden, ne için böyle bir şey yapıldığını, ne soracaklarını bilmeden bunun bir ülke meselesi veya komplo olduğunu söylemek zor.”





Ne olmuştu?