Hangisi doğru...

Sadece bugün İstanbul'da 17 Sarı Basın Kartı sahibi, Ankara'da 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin yönettiği internet sitesi Sarı Basın Kartlı Gazetecilerin MİT tarafından hazırladığı 300 kişilik fişleme listesini yayınladı..İşte bugün İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ' tutuklu gazetecilerden sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu söyledi, "Dünyayı kandırmayalım" dedi.





Gazeteci olmak için Sarı Basın Kartı olması gerekmiyor bir yana Erdoğan'ın sözleri ne kadar gerçekçi...





Öncelikle Erdoğan BBC'ye söyle diyor...

"Şu anda içeride olanların gazetecilik sıfatı yok. Bunlar ya terör örgütüyle beraber hareket etmişlerdir, ya silah bulundurmaktan içeri girmişlerdir, ya da birçok yerlerde bankamatikleri kırmışlar, buraları soymuşlardır. Ama ceplerinde bir sarı basın kartı değil, gazeteci kartı vardır. Bununla beraber de kendilerinin gazeteci olduğunu iddia etmişlerdir. Ve şu anda da sizin ifade ettiğiniz şekilde 170 tane gazeteci falan içeride yok, bunların hepsi yalan. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunların defaatle açıklamalarını yaptık ve şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride iki kişi var. Bunun dışında böyle bir şey söz konusu değil. Bu yalanlarla da dünyayı kandırmayalım."





Peki Bu sözlere karşı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Şubat ayında bir soru önergesine verdiği yanıtta hapishanelerde 30 tutuklu gazeteci olduğunu söylemişti. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre, bugün Türkiye'de 160 gazeteci hapiste bulunuyor.



