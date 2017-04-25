Samanyolu Haber /Gündem / Hangi bakanlıktan kaç kişi işten atıldı? /25 Nisan 2017 17:58

Hangi bakanlıktan kaç kişi işten atıldı?

İHOP raporuna göre olağanüstü hal döneminde ihraç ve çalışma izni iptaliyle işini kaybedenlerin sayısı 123 bin 518. Bunlardan 7 bin 619'u akademisyen.

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21 Temmuz 2016- 20 Nisan 2017 tarihlerini kapsayan OHAL döneminde toplam 101 bin 44 kamu görevlisi ihraç edildi. İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) raporuna göre ihraç edilenlerin sadece bin 74’ünün hakkındaki ihraç kararı ve diğer tedbirler kaldırıldı.

Ayrıca 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 22 bin 474 kişinin de çalışma izinleri iptal edildi. Çalışma izinleri iptal edilenler de eklendiğinde işini kaybedenlerin sayısı 123 bin 518’e ulaşıyor.

SADECE 5’İ TBMM’DE GÖRÜŞÜLDÜ

Bugüne kadar toplam 22 OHAL Kanun Hükmünde kararnamesi çıkarıldı. Bu kararnamelerin sadece 5’i TBMM’de görüşülerek kanunlaştı.

Söz konusu kararnamelerle en fazla ihraç 33 bin 99 ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nda ihraç edilenlerin sayısı ise 24 bin 31.
 
Yüksek öğretim kurumlarından ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 4 bin 811. Bu sayıya kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kalan 2 bin 808 akademisyen de eklendiğinde üniversitelerden koparılan akademisyen sayısı 7619’a ulaştı. Üniversitelerdeki idari personelden atılanların sayısı da bin 102.

Diğer ihraç edilen kamu görevlileri gibi ihraç edilen akademisyenlerin görev pasaportlarının yanı sıra, normal pasaportları da iptal edildi ve yurt dışına çıkışları engellendi. Pasaport kısıtlaması aynı zamanda eşlerine ve çocuklarına da uygulandı.


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