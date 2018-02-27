Hande Fırat'ın nikah şahidi işadamlarına şantajdan tutuklanmış

İsmi MİT'in kullandığı gazeteciler listesinde yer alan ve 15 temmuz gecesi Erdoğan ile yaptığı FaceTime bağlantısı ile hükümetin bir anda ‘yıldız’ gazetecisi haline gelen Hande Fırat, geçen yıl Aralık ayında evlenmişti.





Fırat’ın nikah şahitleri arasında ise AB Bakanı Ömer Çelik, Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yer alıyordu.





AKP yanlısı Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman tarafından dile getirilen iddiaya göre Fırat’ın nikah şahidi Recep Keskin’in nikah töreninden bir hafta sonra Kocaeli Emniyeti’nin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığını ve sonra da tutuklanıp cezaevine konulduğunu belirtiliyor.





Yılman, Keskin hakkındaki suçlamaları ise şöyle sıralıyor yazısında:





“Suçlamalar bir değil birden fazla. “Hayali ihracat”, “akaryakıt kaçakçılığı” bunlardan birkaçı, ama esas “F.... örgütü üyesi oldukları iftirasıyla işadamlarına ‘tehdit’ ve şantaj yapma” suçlaması. Bu suçlamalar da Recep Ercan Keskin’in tutuklanmasının ardından, yaklaşık 1 ay sonra başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Bereket Öner ve gazeteci Erdal Şimşek’in sorgulaması sonucunda ortaya çıkmış.”





Recep Keskin(solda)





2017’nin son ayında gözaltına alınarak tutuklanan Fırat’ın nikah şahidi Keskin hakkında daha önce medyada çıkan ve o günlerde fazla dikkat çekmeyen konuyla ilgili haberse şöyleydi:





“Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı, evrakta sahtecilik suçlamaları ile gözaltına alınan 11 isim arasında yer alan Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 3 kişi tutuklandı.





Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler, yaptıkları usulsüz işlemler sonucu, milyonlarca liralık haksız kazanç elde etti. Keskin Holding'e bağlı Yörpet Akaryakıt Dağıtım şirketi ve Tuzla'daki World Asfalt şirketinin merkezinde yer aldığı sistemin işleyişi ile ilgili ifadesi alınan bir kişi önemli bilgiler verdi. Bir ay kadar önce alınan ifade sonrası da soruşturma süreci hızlandı.”