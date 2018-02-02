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Hande Fırat domuz gribi oldu... Hastaneye kaldırıldı
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Hande Fırat domuz gribi oldu... Hastaneye kaldırıldı
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02 Şubat 2018 12:14
Hande Fırat domuz gribi oldu... Hastaneye kaldırıldı
Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat'ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu
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