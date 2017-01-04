Hamsi fiyatları uçtu!





Trabzon’da yerli hamsinin tezgahlardaki yerini alması fiyatlara yansıdı. Bir hafta önce 8 liradan satılan hamsi 15 liraya kadar yükseldi. Bu sezon Doğu Karadeniz’de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçılar ise Gürcistan’a doğru yola çıktı. Türk tekneleri tarafından avlanacak Gürcü hamsisinin vatandaşın yüzünü güldürmesi beklenirken, Trabzon’un Moloz mevkiindeki balık halinde tirsi 10-12 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, çupra ve levrek 25-30 lira arasında satılıyor.





Hamsinin kasası 170 liradan satılıyor. Balıkçıların ümidi Gürcistan tarafı. Orada da hamsi bulamazlarsa sezon bitebilir.



