Hamile olarak cezaevinde tutulan annenin doktoru isyan etti...

Konuyu yakından takip eden HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Yasaya rağmen 1 aydır hastane hastane dolaştırılıp en son Ankara’ya sevk ve 20 gündür kanaması durdurulamayan 4.5 ay hamile tutuklu Emine Ay’ın Dr.yla görüştüm.’Bu haliyle c.evine gönderemem ve bebeğin hayatı büyük tehlikede’ der” mesajını paylaştı.

Emine Ay, 1 aydır hastane hastane dolaştırılıp en son Ankara’ya sevk edildi. Yirmi gündür kanaması durdurulamayan 4.5 aylık hamile tutuklu Ay’ın doktorunun “Bu haliyle cezaevine gönderemem ve bebeğin hayatı büyük tehlikede” dediği belirtiliyor.



Eşiyle birlikte tutuklanan Emine Ay önce Adıyaman’a, oradan Bitlis’e getirilerek cezaevine konulmuştu. Rahatsızlığı artınca Van’a, ardından da Ankara’ya hastaneye sevki yapıldı. 7 yaşındaki oğlu dedesinde, 4 yaşındaki kızı ise diğer mahkumların yanına bırakılarak Bitlis’te kalmıştı.









Gaziantep’te 2,5 aylık hamileyken eşiyle birlikte tutuklanarak gözaltına alınan Ay, düşük tehlikesi sebebiyle Van’a sevkedildi. Daha sonra ise tekrar rahatsızlandı, Van’dan Ankara’ya Zekai Tahir Hastanesi’ne sevk edilmişti.





Ay’ın 7 yaşındaki oğlu Ali Nail’e dedesi bakarken, 3 yaşındaki kızı Berna’nın ise hapishanede diğer mahkumlara emanet edildiği kaydedildi.





HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu yaptığı açıklamada, “Bitlis Devlet Hastanesi başhekimi ile görüştüm. Hamile tutuklu Emine ay düşük tehdidi nedeniyle yatırılmış. Van’a sevkedilecek. Bu ağır veballeri Adalet Bakanlığı yetkilileri kaldırabilecek mi?” diye sormuştu.





Ay’ın eşi de tutuklanarak Adıyaman Cezaevi’ne konulmuştu. Gaziantep’ten Bitlis’e götürülen Ay, 8 gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutulmuştu. Oradaki doktor muayenesinde düşük yapma riski taşıdığı söylenmesine rağmen 11 Temmuz’da tutuklanarak Bitlis Cezaevi’ne konan Ay’ın 3 ve 7 yaşlarında 2 çocuğu daha var. 3 yaşındaki kızını yanına alan Ay’ın 7 yaşındaki oğluna kayınpederi bakıyor. Oğlu psikolojik sorunlar yaşıyor. Ay’ın avukatı Serdar Yazar, müvekkilinin hamile olduğunu söylediğinde savcının “Bir şey olmaz. Ben de eşimin başında polis dursun isterim” dediğini aktarmıştı.





Anayasa ve TCK ve Ceza İnfaz Kanunu’na göre hamile olanların infazı tehir ediliyor. Ceza İnfaz Kanunu’nun 16. maddesinde, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezası, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur” deniliyor.