Hamile olan tutuklu öğretmene cezaevinde nakil işkencesi





Hamile olduğu bilindiği halde tutuklanan Emine Ay kaldığı cezaevinde rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te 2,5 aylık hamileyken eşiyle birlikte tutuklanarak gözaltına alınan Ay, düşük tehlikesi sebebiyle Van’a sevkedildi. Şimdi ise tekrar rahatsızlandığı ve Van’dan Ankara’ya Zekai Tahir Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı öğrenildi.

Ay’ın 7 yaşındaki oğlu Ali Nail’e dedesi bakarken, 3 yaşındaki kızı Berna’nın ise hapishanede diğer mahkumulara emanet edildiği kaydedildi. Küçük kızın Bitlis’te yaşayan teyzesine verilmediği de iddialar arasında.

HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu yaptığı açıklamada, “Bitlis Devlet Hastanesi başhekimi ile görüştüm. Hamile tutuklu Emine ay düşük tehdidi nedeniyle yatırılmış. Van’a sevkedilecek. Bu ağır veballeri Adalet Bakanlığı yetkilileri kaldırabilecek mi?” diye sormuştu.





BİR EĞİTİM DANIŞMANININ KARARTILAN HAYATI





Geçtiğimiz hafta HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Cumhuriyet’e verdiği söyleşi ile gündeme taşıdığı Emine Ay Bitlis’te özel bir okulda eğitim danışmanı olarak görev yapıyordu. Ay, 4 aylık hamile. Gülen Cemaati soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir başka şüphelinin ismini vermesi sonucu 4 Temmuz’da ByLock kullandığı gerekçesiyle Gaziantep’te eşiyle birlikte gözaltına alındı. Eşi tutuklanarak Adıyaman Cezaevi’ne konuldu. Gaziantep’ten Bitlis’e götürülen Ay, 8 gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuldu. Oradaki doktor muayenesinde düşük yapma riski taşıdığı söylendi. 11 Temmuz’da tutuklanarak Bitlis Cezaevi’ne konan Ay’ın 3 ve 7 yaşlarında 2 çocuğu daha var. 3 yaşındaki kızını yanına alan Ay’ın 7 yaşındaki oğluna kayınpederi bakıyor. Oğlu psikolojik sorunlar yaşıyor. Ay’ın avukatı Serdar Yazar, müvekkilinin hamile olduğunu söylediğinde savcının “Bir şey olmaz. Ben de eşimin başında polis dursun isterim” dediğini aktardı.





Ay hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Ay’ın kardeşi Veysel Karani Yıldırım, gözaltı aşamasında avukat bulmakta zorluk yaşadıklarını söylüyor.





‘HAMİLENİN CEZASI GERİ BIRAKILIR’





Yapılan uygulamanın Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu söyleyen Ay’ın yakınları ve avukatı ilgili maddeleri hatırlatıyor. Ceza İnfaz Kanunu’nun 16. maddesi, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezası, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.” diyor.