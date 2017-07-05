Samanyolu Haber /Gündem / Hamile kadına gözaltı ve 5 saatlik yol çilesi /05 Temmuz 2017 18:04

Hamile kadına gözaltı ve 5 saatlik yol çilesi

Dört aylık ikiz bebeklere hamile olan Nuriye Yalçın, doktor kontrolü için gittiği hastanede gözaltına alındı

SHABER3.COM

Nuriye Yalçın, dört aylık ikiz bebeklere hamile. Riskli bir hamilelik geçirdiği için İzmit Medical Park Hastanesi’nde kontrole gittiği sırada polisler tarafından dün gözaltına alındı.

Yaklaşık 5 saat İzmit’te karakolda gözaltında tutulduktan sonra Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bir ekip tarafından teslim alınıp 22:00 civarında Sakarya’ya doğru yola çıkartıldı.

Sağlık durumunun oldukça riskli olduğunun görülmesi üzerine Savcılık tarafından hastaneye sevk edildi. Ardından da hakim karşısına çıkartılması bekleniyor

İLK ÇOCUKLARI

Dört yıldır evli olan Yalçın’ın ilk hamileliği olduğu öğrenilirken, çoğul gebelik nedeniyle risk taşıdığı öğrenildi. Bu nedenle yakın takipte tutulan Yalçın’ın gözaltı nedeniyle psikolojik çöküntü içinde olduğu ve dün geceden beri devam eden aşırı yorgunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle son derece bitkin olduğu belirtiliyor.


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