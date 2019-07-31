Bir aydır Osmaniye’de tutuklu bulunan üç aylık hamile Hanife Çiftçi iki gün önce cezaevinde bebeğini kaybetti.





Çiftçi’nin karnında ölen bebeği kürtajla alındı.





Hanife Çiftçi’nin hamile haliyle tutuklanmasına Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 5 Temmuz'da yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.







Çiftçi ailesi için cadı avına maruz kalmadan önceki mutlu günlerinden geriye bu selfie fotoğrafı kaldı.





GERGERLİOĞLU: YATACAK YERİNİZ YOK





Gergerlioğlu, Çiftçi’nin bebeğini kaybetmesinden uyarılara kulak asmayan hükümet yetkililerine, “Yatacak yeriniz yok.” diyerek tepki gösterdi.





Gergerlioğlu hamile ve yeni doğum yapan kadınlar başta olmak üzere siyasi tutuklular ile ilgili konuşan birkaç vekilden biri.





KANUNLAR AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR





Kanunlar çiğnenerek yapılan tutuklamalar yüzünden bugüne kadar binlerce insan mağdur edildi. Yaşanan bu ve benzeri insan hakları ihlalleri medyada yok denecek kadar az yer aldı.





Sosyal medyada dolaşan 2 gazete kupürü ise “Türkiye, basında ve adalette geçen yüzyılı arar hale geldi” yorumlarına sebep oldu.





54 yıl önce hamilelerin infazı erteleniyor, cezaevine konulmuyordu. 30 yıl önce de cezaevindeki çocukların haberleri basında rahatlıkla yer bulabiliyordu. Bugünün Hürriyet gazetesi ise söz konusu hukuk ihlalleri karşısında üç maymunu oynuyor.