Samanyolu Haber /Dünya / Hamburg'da havaalanı grevi: Uçuşlar iptal oldu /05 Şubat 2019 03:13

Hamburg'da havaalanı grevi: Uçuşlar iptal oldu

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Hamburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Verdi" ve "Komba" sendikalarının çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin, uyarı grevi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, grev dolayısıyla 72 uçuşun iptal edildiği ve bu nedenle yaklaşık 9 bin yolcunun mağdur olduğu kaydedildi.

İşçiler, maaşlarına 275 avro zam yapılmasını talep ederken işveren, bu talebi yüksek buluyor.
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