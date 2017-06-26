Samanyolu Haber /Gündem / Hamburg Polis Müdürü: Korumaları gözaltına alırız /26 Haziran 2017 16:40

Hamburg Polis Müdürü: Korumaları gözaltına alırız

Hamburg polisinden G20 zirvesine katılacak yabancı devlet görevlilerinin korumalarına yönelik yeni bir açıklama geldi.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Hamburg Polis Müdürü Ralf Martin Meyer, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesinde korumaların kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Bild gazetesine konuya ilişkin açıklama yapan Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasındaki gibi korumaların kavgaya karışmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Türk güvenlik birimleri ve diğer ülkelerin bu konuda uyarıldıklarını kaydeden Meyer, yeterli sayıda polis gücü bulunduğunu, zirve süresince böyle bir şey olmaması için dikkat edeceklerini söyledi. Herhangi bir durumda hemen müdahale edileceğine de belirten Meyer, “Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bildirdik… Şayet birisi üçüncü şahıslara karşı zor kullanacak olursa, gerçekten gözaltı dahil, tüm önlemleri alırız. Çünkü bu adam yaralamadan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

ALMAN HÜKÜMETİ O KORUMALARIN GELMEYECEĞİNE EMİN

Pazar günleri yayınlanan haftalık Welt am Sonntag gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türk tarafının verdiği isim listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında göstericilerle yaşanan arbedeye karışan ve ABD’nin tutuklama kararı verdiği korumaların adlarının bulunduğunu, Alman Dışişlerinin Türkiye’yi söz konusu korumaların zirveye gelmemesi konusunda uyardığını öne sürmüştü. Bugün konuya ilişkin Berlin’de açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Alman Hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’da kavgaya karışan korumalarının G20 zirvesine gelmeyeceklerinden emin olduğunu söyledi.
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