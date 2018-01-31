Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'ın siyasi lideri Haniye terör listesine alındı /31 Ocak 2018 20:24

Hamas'ın siyasi lideri Haniye terör listesine alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Filistin eski başbakanı İsmail Haniye'yi terör listesine aldı.

SHABER3.COM

Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 'terör listesine' alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 55 yaşındaki Haniye'nin Hamas'ın silahlı kanadıyla yakın ilişki içinde olduğu ve sivilleri hedef alanlar da dahil silahlı mücadeleyi desteklediği ileri sürüldü.
Açıklamada, "Haniye'nin, İsrail vatandaşlarına karşı terör saldırılarına dahil olduğu bilgisi mevcut. Hamas, 17 ABD vatandaşının öldürüldüğü terör saldırılarından sorumlu" ifadeleri yer aldı.

Haniye'nin liderlik ettiği Hamas, 1997 yılından bu yana ABD'nin terör listesinde yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas'ın siyasi lideri Haniye terör listesine alındı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:42:55