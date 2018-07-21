Samanyolu Haber /Gündem / Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması /21 Temmuz 2018 11:49

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması

Hamas, 4 Filistinli ile 1 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği olaylar sonrası Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

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İsrail ordusu, ilkin öğleden sonra Gazze'den açılan ateşe karşılık verdiğine dair bir açıklama yayımladı:
''Gazze Şeridi sınırındaki şiddetli gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusunun jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde askeri hedefleri vurdu.''

Gazze tarafından İsrail askerlerine patlayıcı da fırlatıldığını öne süren İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 8 askeri noktayı vurduğunu duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Gazze'nin güneyinde keskin nişancıların İsrail askerlerine ateş açtığı, İsrail ordusunun misillemesinde 4 Filistinlinin öldüğü haberini geçti.

İlkin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 2, Refah'ta 1 Filistinlinin öldürüldüğü haberi geldi. Ardından Gazze'nin doğusundan 4'üncü ölüm haberi ulaştı.
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