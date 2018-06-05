Hamaney'den Trump'ın restine karşı hamle yaptı... İran Nükleer programa dönüyor...



İslam Devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 29'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Hamaney, İran Atom Enerjisi Kurumu'na '190 bin santrifüj üretilmesi hazırlıklarına başlanması' talimatını verdi.





Yaptırımlarla İran halkının dize getirilmek istendiğini belirten dini lider, savunmaya yönelik balsitik füze programından ve bölgesel güç faaliyetlerinden asla ödün vermeyeceklerini belirtti. Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya bu tür ödünler koymaya kalkışması halinde İran'ın anlaşmadan çıkacağı restini çeken Hamaney, şunları söyledi:



'ANCAK RÜYALARINDA GÖRÜRLER'





"Bazı Avrupa ülkelerinden alınan duyumlara göre, hem yaptırımlara tahammül etmemiz, hem de nükleer faaliyetlerden el çekip bu alandaki sınırlandırmalara devam etmemiz bekleniyormuş. Onlar bunu rüyalarında görürler.''



