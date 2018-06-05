Samanyolu Haber /Dünya / Hamaney'den Trump'ın restine karşı hamle yaptı... İran Nükleer programa dönüyor... /05 Haziran 2018 02:04

Hamaney'den Trump'ın restine karşı hamle yaptı... İran Nükleer programa dönüyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip yeni yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den farklı bir hamle geldi....

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İslam Devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 29'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Hamaney, İran Atom Enerjisi Kurumu'na '190 bin santrifüj üretilmesi hazırlıklarına başlanması' talimatını verdi.

Yaptırımlarla İran halkının dize getirilmek istendiğini belirten dini lider, savunmaya yönelik balsitik füze programından ve bölgesel güç faaliyetlerinden asla ödün vermeyeceklerini belirtti. Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya bu tür ödünler koymaya kalkışması halinde İran'ın anlaşmadan çıkacağı restini çeken Hamaney, şunları söyledi:
'ANCAK RÜYALARINDA GÖRÜRLER'

"Bazı Avrupa ülkelerinden alınan duyumlara göre, hem yaptırımlara tahammül etmemiz, hem de nükleer faaliyetlerden el çekip bu alandaki sınırlandırmalara devam etmemiz bekleniyormuş. Onlar bunu rüyalarında görürler.''

Her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini lider, ''İran devleti ve milleti hem yaptırıma uğramaya hem de ülkenin geleceğinin ihtiyacı olan nükleer faaliyetlerine sınırlama getirilmesine tahammül etmeyecektir'' diye altını çizdi. Nükleer anlaşmanın sulaNdırılmış halini kabul etmemeleri halinde savaş çıkacağı tehditleriyle İran'a karşı psikolojik savaş uygulandığını vurguladı.
'RUHANİ GEREĞİNİ YAPSIN'

Nükleer anlaşmayla santrifüj sayısının düşürülmesine dikkati çeken Hamaney,  şöyle konuştu:

''İran Atom Enerjisi Kurumu uranyum zenginleştirme için ayrıştırıcı iş birimlerinden 190 bin tane üretmenin zemini oluşturmaya hazırlanmalıdır, ama şimdilik nükleer anlaşma (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP) kapsamında kalarak.''

Hemen yarın hazırlıklara başlanması talimatını veren dini lider, ''Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) gereğini yapsın'' dedi.

Düşmanların İran'ın güçlü yönlerini sorun gibi göstermeye çalıştığını belirten Hameney, şunları söyledi:
''Buna örnek füze meselesidir. Çeşitli füzelerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır. Kutsal savaş zamanında bizim füzelerimiz yoktu, şehirlerimiz füzelerle bombalanıyordu ve bizim kendimizi savunacak aracımız yoktu. Bugün gençlerimiz sayesinde İran bölgenin birinci füze gücüdür. Düşman bir füze fırlattığında 10 tane kendisine fırlatılacağını biliyor. Füzelerimiz güvenlik ve güç kaynağımızdır. Düşman bunun üzerinde durmakta ve maalesef içeride de bazıları düşmanla aynı sözleri söylemektedir.''
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