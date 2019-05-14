Hamaney: ABD ile savaş olmayacak

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ile yaşanan gerilime dair açıklama yaparak, "İran halkı direniş yolunu seçti" ifadesini kullandı.





Hamaney buna karşın ABD ile "savaş olmayacağını" belirtti. İran'ın ABD ile yeni bir nükleer anlaşması için müzakere yapmayacağını söyleyen İran lideri, savaş ihtimalini de değerlendirmediklerini söyledi.





Basında çıkan haberlerde ABD'nin İran'a karşı bölgeye 120 bin asker göndereceği yönündeki haberlerin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump da haberleri yalanlamıştı.





Trump açıklamasında bölgeye "Çok daha fazla asker gönderebileceğini", ancak çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.





Haberlerin ardından ABD'nin asker gönderme ihtimaline tepkiler gelmişti.