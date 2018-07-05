Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent yeleğini satıp parasını işitme cihazı çalınan çocuğa bağışladı /05 Temmuz 2018 14:26

Haluk Levent yeleğini satıp parasını işitme cihazı çalınan çocuğa bağışladı

Haluk Levent sosyal medya hesabından satışa çıkarttığı yeleğinden elde edilen gelirle işitme cihazı çalınan çocuğa yeni bir işitme cihazı aldı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sokakta oynarken kulağındaki işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat'a Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satmasıyla elde edilen parayla yeni işitme cihazı alındı.

İlçenin Belkıs Mahallesi'nde oturan ve anne karnında iken oksijensiz kalması nedeniyle işitme sorunu yaşayan Reşit Polat'ın kulağındaki işitme cihazı, geçen ay Dağ Sokak'ta oynarken çalındı. Dar gelirli ailenin yeniden satın alamadığı kulaklık için şarkıcı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kampanya başlattı. Haluk Levent, küçük Reşit'e işitme cihazı alınması için konserlerinde giydiği yeleği satılığa çıkarıp, giysi alacak kişinin ailesine özel konser vereceğini duyurdu.

Reşit'in ve üzerinde yelek olan kendi fotoğrafını paylaşan Levent'in çağrısı büyük yankı uyandırdı. Levent'in yeleği, Zafer D. tarafından satın alındı ve elde edilen 20 bin liralık parayla küçük Reşit'e yeni işitme cihazı alındı. Reşit'in işitme cihazı AHBAP görevlilerince teslim edilirken, Haluk Levent yeleğini satın alan Zafer D.'nin ailesi için konser istemediğini, vereceği bir konseri bilet alamayanlar için sosyal medyadan canlı yayınlamasını istedi. Levent teklifi kabul edip, yeni satın aldığı yeleği de 'Yandınız!!! Yeni bir yelek daha aldım. Bu 4'üncü yelek' notuyla paylaştı. Levent, daha önce de 3 yeleğini benzer durumdaki ihtiyaç sahiplerdi için satmıştı.

Yeniden duymaya başlayan küçük Reşit'in mutluluğu yüzünden okunurken, annesi Emine Polat, oğlunun duymasında katkı sunanlara teşekkür etti. 
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