Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent zamanaşımına uğramış dosya nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı /03 Haziran 2018 14:17

Haluk Levent zamanaşımına uğramış dosya nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Müzisyen Haluk Levent, 12 yıl önceden kalan, zamanaşımına uğramış bir dosya nedeniyle gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan Levent serbest bırakıldı.

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stanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi. Levent, otelde polis ekiplerince gözaltına alındı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Haluk Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok" dedi.









Levent, “Mağduru oyuna” diyen bir Twitter kullanıcısınaysa şu yanıtı verdi: “Mağduru oynamak bana yakışmaz.. Savcının suçu yok.. Sorun sistemde.. 12 yıl önceki zamanaşımına uğramış bir imza bana soruluyorsa sorun sistemdedir…”

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