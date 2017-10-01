Samanyolu Haber /Spor / Halter'de skandal /01 Ekim 2017 08:01

Halter'de skandal

Uluslararası Halter Federasyonu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye bir yıl müsabakalardan men cezası verdi.

Halter'de skandal

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Türkiye ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’a 1 yıl uluslararası halter müsabakalarından men cezası verdi.

IWF, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerinin yeniden analizi sonucunda en az 3 haltercisinde yasaklı maddeye rastlanan 9 ülkeye oybirliğiyle uluslararası halter müsabakalarından 1 yıl süreyle men etti.

Ceza alan ülkeler şöyle: Türkiye, Ermenistan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan.
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