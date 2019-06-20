Samanyolu Haber /Gündem / Halkın Hukuk Bürosu'na polis baskını: Çok sayıda avukat gözaltında /20 Haziran 2019 10:18

Halkın Hukuk Bürosu'na polis baskını: Çok sayıda avukat gözaltında

Halkın Hukuk Bürosu’na düzenlenen polis baskınında çok sayıda avukat ve büro sekreteri gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Halkın Hukuk Bürosu’na (HHB) sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi.

Son iki yıl içerisinde dördüncü kez basılan HHB, baskını resmi Twitter hesabından “Büromuz siyasi şube polisleri tarafından basılmaktadır. Tüm meslektaşlarımızı büroyu sahiplenmeye bekliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

AVUKATLAR GÖZALTINA ALINDI

HHB, büroya bağlı avukatlardan Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede ve Ebru Timtik’in ve bir avukatın kardeşi olan Özhan Aslan’ın gözaltına alındığını açıkladı.

Baskında ayrıca, büro sekreteri Gülser Sarıgül ve hukuk bürosunun müvekkllerinden Kamile Kayır’ın da gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkın Hukuk Bürosu'na polis baskını: Çok sayıda avukat... Sonraki Haber >>

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:23