Halkın Hukuk Bürosu'na polis baskını: Çok sayıda avukat gözaltında

Halkın Hukuk Bürosu’na (HHB) sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi.





Son iki yıl içerisinde dördüncü kez basılan HHB, baskını resmi Twitter hesabından “Büromuz siyasi şube polisleri tarafından basılmaktadır. Tüm meslektaşlarımızı büroyu sahiplenmeye bekliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.





AVUKATLAR GÖZALTINA ALINDI





HHB, büroya bağlı avukatlardan Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede ve Ebru Timtik’in ve bir avukatın kardeşi olan Özhan Aslan’ın gözaltına alındığını açıkladı.





Baskında ayrıca, büro sekreteri Gülser Sarıgül ve hukuk bürosunun müvekkllerinden Kamile Kayır’ın da gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.