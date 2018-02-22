Samanyolu Haber /Gündem / Halkevleri üyelerine operasyon /22 Şubat 2018 11:29

Halkevleri üyelerine operasyon

Ankara polisi sabah erken saatlerde çok sayıda eve baskın düzenledi. Halkevleri üyelerine yönelik baskında polisin elinde 17 kişilik bir liste olduğu öne sürülüyor.

SHABER3.COM

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Halkevci ve Kolektifçi sabah saatlerinde evlerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

artigercek.com sitesinin haberine göre Ankara polisi sabah erken saatlerde çok sayıda eve baskın düzenledi. Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran, Durak Soyaslan ve Öğrenci Kolektifleri’nden Tankut Serttaş ve Meziyet Yıldız evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındı.

Polisin elinde 17 kişilik bir liste olduğu öne sürülüyor.

Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Kutay Meriç’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte eylemler düzenlenmiş, 20 Şubat akşamı Ankara’da düzenlenen eylemde polis müdahalesine rağmen Sakarya ve Meşrutiyet caddelerinde ve Konur Sokak’ta protestolarını sürdüren Halkevciler arasından gözaltına alınanlar olmuş ancak o gece bırakılmışlardı.

ANTALYA'DA 10 HALKEVİ ÜYESİ GÖZALTINDA 

Öte yandan yine 20 Şubat günü Antalya’da da Kutay Meriç’in tutuklanmasının ardından adliye içinde ve dışında tepkilerini dile getiren 9 Halkevci gözaltına alınmış, bir gün sonra da Özge Hazal Kara gözaltına alınmıştı. Antalya’da gözaltına alınanların cuma gününe kadar savcılığa çıkarılması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkevleri üyelerine operasyon Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:49:56