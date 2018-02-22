Halkevleri üyelerine operasyon

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Halkevci ve Kolektifçi sabah saatlerinde evlerinde düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.







artigercek.com sitesinin haberine göre Ankara polisi sabah erken saatlerde çok sayıda eve baskın düzenledi. Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran, Durak Soyaslan ve Öğrenci Kolektifleri’nden Tankut Serttaş ve Meziyet Yıldız evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındı.





Polisin elinde 17 kişilik bir liste olduğu öne sürülüyor.





Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Kutay Meriç’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte eylemler düzenlenmiş, 20 Şubat akşamı Ankara’da düzenlenen eylemde polis müdahalesine rağmen Sakarya ve Meşrutiyet caddelerinde ve Konur Sokak’ta protestolarını sürdüren Halkevciler arasından gözaltına alınanlar olmuş ancak o gece bırakılmışlardı.



