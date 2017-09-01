Halkbank ABD'de lobi için bakın kiminle anlaştı..

Genel müdür yardımcısı ABD'de mali sistemi delme ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Halkbank, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners lobi şirketiyle anlaştı.





ABD'li haber sitesi Daily Caller haberinde, lobi anlaşmasının İranlı işadamı Reza Zarrab'ın ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davalarının asıldan görüşülmeye başlaması öncesinde imzalanmasına dikkat çekildi. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararnameyle mahkûm takas yetkilerini aldıktan hemen sonra bu anlaşmanın yapılmasının manidar olduğu da savunuldu.





Ayda 125 bin dolar alacak





Gazete Duvar’ın Amerika'nın Sesi’nden aktardığına göre; Halkbank ile Trump'a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners arasındaki anlaşma 21 Ağustos 2017'de imzalandı. Anlaşmaya göre, lobi firması vereceği hizmetler karşılığında tüm masrafları ayrıca fatura edilmek kaydıyla ayda 125 bin dolar alacak. Anlaşmaya, Halkbank adına genel müdür yardımcısı Hakan Eryılmaz ile hukuk departmanı sorumlusu Mustafa Doğan, Ballards Partners adına da firmanın başkanı Brian Ballards imza attı.





Florida eyaletinin merkezi Tallahase kenti merkezli Ballards Partners firmasının sahibi Brian Ballard, Trump'a siyasi ve mali alanda oldukça yakın biri olarak biliniyor. Ballards, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması sonrasında kurulan geçiş komitesinde de görev almıştı. Ballards'ın Florida merkezli lobi şirketi, son dönemde yıldızı parlayan lobi şirketleri arasında gösteriliyor.





ABD Adalet Bakanlığı nezdinde lobi





ABD hükümetine bağlı çalışan ve yabancı ülkeler ile yabancı firmaların çıkarları doğrultusunda lobi faaliyetleri şirketler ve yaptıkları anlaşmaların kaydını tutan FARA'nın kayıtlarına geçen anlaşma belgesinde, Ballards Partners' ın görevi şöyle tanımlanmış:





"Firma Halkbank'a danışmanlık hizmeti verecek. Halkbank'ın gerekli gördüğü durumlarda ve konularda ABD Federal Hükümeti nezdinde, Amerika Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ABD Başkanlık idari ofisinde temsil edip savunacak. Halkbank'ı ABD'deki mevzuat politikasındaki gelişmeler konusunda bilgilendirecek."





Ballards Partners lobi şirketinin müşterileri arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve firmanın sahibi Brian Ballards arasında, 21 Mayıs 2017'de imzalanan anlaşmaya göre firma lobi hizmetleri karşılığında Türkiye'den masraflar hariç ayda 125 bin dolar alacak.