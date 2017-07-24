Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ta Hakan Atilla depremi /24 Temmuz 2017 10:11

Halkbank'ta Hakan Atilla depremi

Halkbank yönetim kurulu bankanın yönetim yapısında değişikliğe giderek altı genel müdürü görevden aldı.

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Ayrıca ABD’de tutuklu bulunan Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve Teftiş Kurulu Başkanı Ulvi Sargon’u ise genel müdürlük emrine aldı.

Bankanın Cuma akşamı KAP’a yaptığı açıklamaya göre boş bulunan genel müdür yardımcılıklarına Hasan Tuncay, Levend Torusdağ, Mustafa Çödek, Yusuf Duran Ocak, Ergin Kaya, Hakan Eryılmaz ile Metin Köstek; teftiş kurulu başkanlığına Kadir Yaylak atandı. Görevden alınan genel müdür yardımcıları, Murat Oktay, Erdal Erdem, Hasan Ünal, Mustafa Aydın, Ömer Faruk Şenel ve Salim Köse’nin görevlerinden alınmasına karar verildi.
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