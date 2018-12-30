Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ın reklamları bile sır kapsamına alındı /30 Aralık 2018 18:12

Halkbank'ın reklamları bile sır kapsamına alındı

CHP Antalya Milletvekili, Halkbank'ın reklamlarının yayımlandığı kuruluşların isimlerini sordu, 'banka sırrı' kapsamına girdiği gerekçesiyle cevap alamadı.

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nun 15 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Halkbank Genel Müdürü’ne yöneltilen sorulara daha sonra yazılı olarak yanıt verildiğini belirterek, “Ancak Halkbank detaylı bilgi almak istediğimiz hemen her konuyu ‘sır’ kapsamına alıp cevaplamadı. Hatta banka sırrı kavramını o kadar ileri boyuta taşıdılar ki yayımlanan reklamlarını bile ‘sır’ diye açıklamadılar. Cevap vermek istemedikleri her soru için yasaya sığındılar. Bu durum Bankacılık Kanunu’nun da kötüye kullanıldığının göstergesidir” dedi.

BANKA SIRRI DENİLDİ, CEVAP VERİLMEDİ

Meclis KİT Komisyonu’nun 15 Kasım tarihli toplantısına Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın da katıldığını, Arslan’a komisyon görüşmeleri sırasında sorulan sorulara “daha sonra yazılı yanıt verileceğinin belirtildiğini” anımsattı.

Budak yanıtların ellerine ulaştıktan sonra “detaylı bilgi almak için yöneltilen pek çok sorunun 5411 sayılı Bankacılık Yasası’nın 73. ve 159. maddeleri uyarınca ‘banka sırrı’ kapsamına girdiği gerekçesiyle yanıtlanmadığını gördüklerini” ifade etti.

SORULARINI FUAT OKTAY'A YÖNELTTİ

CHP’li Budak, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle de Meclis’e soru önergesi verdi. Budak, önergede, şu soruların yanıtını istedi:

“Halkbank A.Ş. reklam ve ilanlarının yayımlandığı kurum ve kuruluşların isimleri neden TBMM KİT Komisyonu ile paylaşılmamaktadır? ‘Bankacılık sırrı’, kamuoyuna açık bir şekilde yayımlanan reklam ve ilanlar ile bu reklamı yayımlayan kurumların hangi unsurlarında yer almaktadır? Reklam bütçesinin ‘bankacılık sırrı’ olarak açıklanmaması Sayıştay raporlarını inceleyen KİT Komisyonu’nun denetim hakkı ile nasıl bağdaşmaktadır? 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan bağış ve yardımların ‘bankacılık sırrı’ kapsamına alınmasının nedeni nedir? Bu tarihlerde bağış ve yardım yapılan kurum ve kuruluşlar nereleridir? 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında hangi firma ve kulüplere sponsorluk verilmiştir? Bağış, reklam ve sponsorluk gibi kamuoyuyla paylaşılması gereken konuların ‘sır’ kapsamında gizlenmesi şeffaflık ilkesiyle bağdaşmakta mıdır?” 
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