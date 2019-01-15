Halkbank'ın internet sitesine erişim kesildi

Memurların maaşlarını aldığı bugün Halkbank'ın internet sitesine erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanmak ve maaşlarını almak isteyenler iki saattir işlem gerçekleştiremiyor. Sabah saatlerinden itibaren www.halkbank.com.tr'ye girmek isteyenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medyadan çok sayıda kişi yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kişiler mobil uygulamadan da işlem yapamadığını belirtirken, müşteri hizmetlerinin çağrı merkezine ulaşamadıklarını ileri sürenler de var.



