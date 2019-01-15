Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ın internet sitesine erişim kesildi /15 Ocak 2019 11:58

Halkbank'ın internet sitesine erişim kesildi

Halkbank'ın internet sitesine yaklaşık iki saattir erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanamayan ve maaşlarını alamayanlar yaşananlara tepki gösterdi.

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Memurların maaşlarını aldığı bugün Halkbank'ın internet sitesine erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanmak ve maaşlarını almak isteyenler iki saattir işlem gerçekleştiremiyor. Sabah saatlerinden itibaren www.halkbank.com.tr'ye girmek isteyenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medyadan çok sayıda kişi yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kişiler mobil uygulamadan da işlem yapamadığını belirtirken, müşteri hizmetlerinin çağrı merkezine ulaşamadıklarını ileri sürenler de var.

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