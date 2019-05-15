Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank'ın ardından Ziraat'in de kârında büyük düşüş /15 Mayıs 2019 09:12

Halkbank'ın ardından Ziraat'in de kârında büyük düşüş

Ziraat Bankası'nın çeyrek bazda net kârı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 36 azaldı.

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Kamu bankalarının piyasaya art arda dolar sattığı iddiaları bir yandan devam ederken Ziraat Bankası'nın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte yüzde 36,3 düşüşle 1,1 milyar liraya geriledi.

Bilançosunu dün akşam Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklayan Ziraat Bankası geçen yılın Ocak-Mart döneminde 1,7 milyar lira kâr etmişti. 

NET KÂRI YÜZDE 36 AZALDI

Banka 2019'un ilk çeyreğinde net kârı 1,1 milyar TL'ye geriledi. Bu sonuçlara göre bankanın çeyrek bazda net karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 36 azalmış oldu.

Halkbank’ın ise ilk çeyrek net kârı geçen yıl aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 azalışla 305,2 milyon liraya inmişti.
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