Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'ı uyaran uzman konuştu... /12 Aralık 2017 18:55

Halkbank'ı uyaran uzman konuştu...

New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın onuncu gününde diğer tanıklar hakim karşısında.

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın onuncu gününde Reza Zarrab'tan sonra başka tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor. Bugün ilk olarak (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) eski direktörü Adam Szubin tanık kürsüsüne çıktı.. Szubin İstanbul'a Halkbank'ı uyarmaya gelen ABD'li yetkililerden biri.  Adam Szubin ilk olarak  “Halkbank temsilcileriyle iki ya da üç kez yüz yüze görüştük. En çok görüştüğüm kişi Hakan Atilla’ydı. Atilla, İran’a yönelik yaptırımları ‘çok güçlü’ bir şekilde anlıyordu.” dedi. 

Daha sonra bir kaç kez daha Atilla ve banka yetkileri ile görüştüklerini anlatan Szubin Atilla’nın başını sallayıp durumu anladığını ve doğruları yaptığını söylediğini hissediyordum. Ancak gerçekte durum farklıydı, bu yüzden açık açık konuştuk.” dedi 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkbank'ı uyaran uzman konuştu... Sonraki Haber >>

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:01