Halkbank'ı uyaran uzman konuştu...

New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın onuncu gününde Reza Zarrab'tan sonra başka tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor. Bugün ilk olarak (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) eski direktörü Adam Szubin tanık kürsüsüne çıktı.. Szubin İstanbul'a Halkbank'ı uyarmaya gelen ABD'li yetkililerden biri. Adam Szubin ilk olarak “Halkbank temsilcileriyle iki ya da üç kez yüz yüze görüştük. En çok görüştüğüm kişi Hakan Atilla’ydı. Atilla, İran’a yönelik yaptırımları ‘çok güçlü’ bir şekilde anlıyordu.” dedi.





Daha sonra bir kaç kez daha Atilla ve banka yetkileri ile görüştüklerini anlatan Szubin Atilla’nın başını sallayıp durumu anladığını ve doğruları yaptığını söylediğini hissediyordum. Ancak gerçekte durum farklıydı, bu yüzden açık açık konuştuk.” dedi