Halkbank'ı bekleyen tehlike ne?

Hukuki olarak yapılması gereken her şeyi yaptıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, "Öncelikle Mehmet Hakan Atilla'yı savunmak üzere ABD'de, devletimizin daha önce çalıştığı bir hukuk bürosu ile anlaşma yapıldı. Ayrıca, kendisine destek olmak amacıyla Türkiye'den bir avukat görevlendirildi ve sık sık ziyaret ederek Atilla’nın moralinin yüksek tutulması sağlandı. Banka içinden de bir ekip kuruldu. Karşılıklı iletişim içinde süreci yönetiyoruz." diye konuştu.









Peki bu ne anlama geliyor?









ABD'de İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, banka dolandırmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla yargılanan sadece bankanın genel müdür yardımcısı değil. Bankanın kendisi de yapılan suçlamalar ile karşı karşıya. Hal böyle olunca yapılacak yargılamada Halkbank'a da yaptırım gelebilecek . Banzer bir davada ABD Fransız bankalarına milyarlarca dolar ceza kesmişti. Sadece ABD, başta İran’a olmak üzere ekonomik yaptırım kurallarını delen Fransız bankası Credit Agricole’u 800 milyon dolar para cezasına çarptırdı.









SUÇLAMA NEYDİ?





Sarraf ile Atilla ambargoyu deldi

Rıza Sarraf, Aralık 2013’te 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında İran’a altın ticareti yaparken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesindeki bakanlara rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Dava sürecinde savcılar değiştirilmiş, mahkeme ise 2014’te Sarraf’ı serbest bırakmıştı. Sarraf, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları nedeniyle Mart 2016’da gittiği ABD’nin Miami kentinden tutuklanmıştı. Sarraf’ın bir sonraki duruşması 21 Ağustos’ta yapılacak. Dün ise Sarraf ile Atilla’nın 2010-2015 yılları arasında Halkbank üzerinden ABD yaptırımlarına maruz bırakmadan İran hükümeti ve bu ülkedeki çeşitli kurumlara gizlice nakit ve altın sağladığı iddia edildi.



