Halkbank'a şok! Alım-satım işlemleri iptal edilemez, Halkbank yönetimi istifa etmeli

Halkbank ’ın internet sitesinden düşük fiyatla döviz satışının yankıları sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurucu Üyesi Prof. Kemal Çevik'ten, Halkbank yöneticilerine istifa çağrısı geldi.





Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan Çevik yaptığı açıklamada, “Bankanın alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği olmadığı yönündeki sözleri, ekonomi hukuku açısından geçersizdir” dedi ve şunları söyledi:





ACİL MÜDAHALE





“Bankacılık sektöründe emsali görülmemiş, son derece vahim hatayı yapanların bu açıklamaları daha vahim bir hatayı da ortaya koymaktadır. Belki de kasıtlı olarak bu fiili işleyenlerin sektöre ilerde telafisi mümkün olmayan zararlarını önlemek için ilgililerin derhal tedbir almaları kaçınılmazdır. BDDK ve bankanın hakim ortağı Hazine, sektörde güvenilirliklerini tartışmalı hale getirenler hakkında gerekeni yapmamaları onları da sorumlu kılar.





Alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır' yolundaki açıklama da, ekonomi hukuku açısından geçersizdir. Zira sözleşme serbestisini anayasal ilke olarak benimsemiş hukuk devleti olma yolunda mesafe alma çabasında olan ülkemiz, pozitif hukuku alım-satım sözleşmelerinin tarafı olan döviz alıcılarının hakkını gasp edemez. Konuya acilen müdahale edilmelidir.”



